Últimos dias para contribuinte ganhar 15% de desconto do IPTU e ITU em Aparecida de Goiânia

Desconto é válido para pagamento à vista, seja no carnê físico, boleto virtual ou SACs do município

Maria Luiza Valeriano - 14 de março de 2024

Prazo para solicitar isenção se encerra nesta sexta-feira (15)(Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Encerra-se nesta sexta-feira (15), o prazo para garantir desconto de 15% no Imposto Sobre Propriedade Predial Urbana (IPTU) e Imposto Territorial Urbano (ITU) para imóveis localizados em Aparecida de Goiânia.

O desconto é aplicado em casos de pagamento à vista, seja no carnê físico recebido pelos Correios, no boleto emitido virtualmente ou nos SACs do município.

O contribuinte que aderiu à modalidade digital neste ano, mas que ainda não realizou o pagamento até a data limite do dia 08 de fevereiro, também terá 15% de desconto no pagamento à vista. Para baixar o carnê, basta acessar o site da Prefeitura.

Os tributos podem ser pagos por meios digitais (cartão de crédito, internet banking e pix), agências bancárias autorizadas ou lotéricas. Caso ocorra o não pagamento, o morador será sujeito à cobrança e inscrição na Dívida Ativa, podendo, inclusive, ser levado à execução fiscal.

“Para os contribuintes que possuam dívidas de anos anteriores, a gente orienta que eles procurem a Prefeitura para a regularização de seus débitos. Nós temos um Núcleo de Conciliação Fiscal que facilita o atendimento a essas demandas e ajuda o cidadão a quitar suas dívidas”, disse a superintendente de Receitas Tributárias da Secretaria da Fazenda, Ana Paula Vilela.

Parcelamento

O contribuinte ainda pode optar pelo parcelamento do imposto em até 10 vezes, sendo que a primeira parcela vencerá nesta sexta-feira (15). A última, por sua vez, deve ser paga até 16 de dezembro.

Imóveis isentos

Estão isentos do pagamento os proprietários de imóveis que são aposentados, pensionistas e recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e atendem aos seguintes critérios: possui apenas um imóvel, para residência, com área do terreno inferior a 500m² e área construída inferior a 120m².

Além disso, a renda familiar não poderá ser superior a dois salários mínimos. Também são isentas as áreas com reserva florestal, desde que registrada. Assim sendo, a data para solicitar a isenção do imposto é, também, nesta sexta-feira (15).