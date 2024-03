Anápolis confirma 11 mortes por dengue e segue liderando óbitos no estado

Mesmo diante de grave cenário, gestão municipal ainda tem cometido falhas para lidar com a epidemia

Davi Galvão - 15 de março de 2024

Cidade está em estado de emergência (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Anápolis segue liderando o número de óbitos relacionados a dengue em Goiás. No estado, já foram 57 mortes ao total em decorrência da doença, sendo 11 apenas na cidade.

Os dados foram obtidos através do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), atualizado na tarde desta sexta-feira (15).

Ainda segundo o informe, o município que chega mais próximo nesse quesito é Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), com 08 casos letais.

Diante do cenário de acúmulo no número de pacientes com dengue em Anápolis, a cidade vem enfrentando um verdadeiro tumulto, com a a superlotação das unidades de saúde.

Na UPA da Vila Esperança, por exemplo, antes da epidemia da doença eram realizados cerca de 3 mil exames de sangue por mês. Agora, o centro médico trabalha com a faixa de 3.600 a 3.900, representando um aumento de quase 33%.

Tentando amenizar essa situação, a Prefeitura se comprometeu a realizar visitas semanais nas casas dos moradores, a fim de garantir que as medidas necessárias para se combater o mosquito estão sendo tomadas.

No entanto, moradores vem denunciando dificuldades na hora de fazer reclamações e até mesmo denunciando focos de reprodução do mosquito no interior de prédios públicos.

A reportagem também questionou a Prefeitura de Anápolis a respeito do número de leitos ocupados por pacientes acometidos com a doença, mas não obteve retorno.