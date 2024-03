Quem gosta de linguiça calabresa precisa aprender agora fazer essa receita

Essa iguaria pode ser transformada em um delicioso e prático prato principal

Ruan Monyel - 17 de março de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/GMA – Receitas)

Com seu sabor marcante e irresistível, a linguiça calabresa se destaca como uma das preferidas na mesa, seja acompanhando uma refeição tradicional, incrementando pizzas ou sendo um delicioso petisco.

No entanto, essa iguaria pode ser transformada em um prato principal que fica delicioso, basta acrescentar alguns ingredientes e fica pronto em poucos minutos.

Fazer esse prato nos almoços de domingo, vai agradar até aos mais exigentes. Leia até o fim e veja o passo a passo dessa receita.

Quem gosta de linguiça calabresa precisa aprender agora fazer essa receita

Quem não gosta de linguiça calabresa bem fritinha, não é mesmo? Mas é possível fugir dos preparos tradicionais e transformá-la em uma receita saborosa.

Muita usada como acompanhamento, essa dica postada no perfil de receitas do Instagram (@gma_2023), vai transformar a iguaria em uma prato principal com a ajuda de ingredientes simples, anota aí:

– Linguiça calabresa

– 2 cebolas grandes cortadas em rodelas

– Amido de milho

– Leite

– 1 cx de creme de leite

– Batata palha

– Temperos a gosto

Primeiro, frite a linguiça calabresa até que ela fique dourada, adicione a cebola e refogue.

Quando pronto, adicione os temperos de sua preferência, e então, em uma xícara dissolva o amido de milho no leite gelado e coloque na panela.

Quando atingir um ponto cremoso, adicione o creme de leite e misture bem.

Passe o conteúdo para uma travessa , cubra com batata palha e prontinho, esse delicioso e prático prato já pode ser servido.

As quantidades vão de acordo com a necessidade, mas a além de render muito, o sabor é inigualável, vale a pena experimentar. Confira o vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GMA – receitas (@gma_2023)

Gostou do leu? Você também pode curtir estas receitas:

– Quem gosta de churrasco precisa aprender esta receita na Air Fryer

– Cream cheese caseiro: veja passo a passo dessa receita deliciosa e saudável

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!