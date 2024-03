Greve de servidores da Educação em Goiânia é suspensa após três semanas

Movimento teve início no dia 27 de fevereiro, devido a impasse no Plano de Carreira dos trabalhadores

Augusto Araújo - 18 de março de 2024

Greve de servidores da Educação em Goiânia chegou ao fim nesta segunda-feira (18). (Foto: Captura/Instagram)

Foi suspensa a greve dos servidores da Educação em Goiânia, após três semanas de paralisação na rede municipal da capital.

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), a Prefeitura da capital apresentou uma proposta, durante assembleia realizada nesta segunda-feira (18), que foi aceita pela classe.

Isso porque foi oferecido um reajuste de R$350 no auxílio locomoção e agilidade no pagamento dos processos de progressão parados, que serão feitos em dois lotes.

Além disso, foi firmado um compromisso junto ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), de que o Plano de Carreira será o primeiro projeto de reestruturação a ser enviado em 2025.

Dessa forma, as atividades nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) serão retomadas a partir de terça-feira (19).

Os servidores administrativos deram início à greve no dia 27 de fevereiro, após quatro meses de impasse com o Paço Municipal a respeito do novo plano de carreira, que não foi repassado para o sindicato no prazo determinado.

O Portal 6 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia, que destacou, através de nota, a abertura para diálogo e o compromisso firmado com o Sintego.

Com a palavra, a SME:

A Secretaria Municipal de Educação (SME) comunica que, em assembleia, os servidores aprovaram a suspensão da greve dos administrativos. O município propôs à categoria um reajuste de R$ 350 no auxílio locomoção; que passa a totalizar R$ 850. Além disso, ficou acordado celeridade nos processos e pagamento, em duas parcelas, das progressões vertical e horizontal pendentes da categoria.

A SME reitera que a proposta aceita é a melhor alternativa que a Pasta pôde oferecer dentro dos parâmetros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Rede também realça que durante todo o período do movimento grevista esteve totalmente aberta ao diálogo com a classe. A proposta também envolve o compromisso, junto ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), de que o Plano de Carreira será o primeiro a ser enviado pelo município assim que terminar o período proibitivo que a Lei dita.