Mulher é assassinada em bar após reclamar de cliente que usou banheiro feminino

Crime aconteceu em frente ao marido da vítima, que ficou sem reação

Davi Galvão - 18 de março de 2024

Corpo ficou sob os cuidados do IML. (Foto: Reprodução)

Após questionar um homem por conta do uso indevido do banheiro feminino, Shirlene da Silva Alves, de 36 anos, foi morta a tiros, na frente do marido, em um bar de Senador Canedo, município a 23 Km de Goiânia.

O fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira (18), por volta de 00h40, quando a vítima notou que o cliente havia saído do banheiro reservado ao público feminino e, ao interrogá-lo acerca do porquê dessa atitude, a confusão se iniciou.

Segundo testemunhas que estavam presentes, o homem teria alegado que o recinto masculino não teria portas e questionou se Shirlene desaprovava a ação, ao que ela respondeu que sim, o clima ficou mais tenso.

Logo em seguida, o suposto autor teria saído do local e, neste meio tempo, a vítima, se sentindo insegura, pediu para o marido comparecer no bar, ao fim de lhe dar companhia.

Porém, momentos depois, o suspeito retornou próximo a mesa em que o casal estava e, em posse de uma arma de fogo efetuou os disparos contra Shirlene, sem permitir nenhuma possibilidade de defesa.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local, onde colheu os relatos de diversas testemunhas e também do marido da vítima, que estava em estado de choque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou o óbito no local e o corpo foi deixado sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Após diligências, as autoridades conseguiram identificar o autor, que deverá responder pelo crime de feminicídio.