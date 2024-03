O truque perfeito para deixar as toalhas de banho macias e fofinhas

Com o uso contínuo, elas perdem a maciez que tanto gostamos, mas é possível recuperar toda a suavidade

Ruan Monyel - 18 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

As toalhas de banho são itens essenciais em qualquer casa, e são essenciais para manter a sensação de aconchego e limpeza após o banho.

No entanto, com o uso contínuo, elas perdem a maciez que tanto gostamos, mas é possível recuperar toda a suavidade das peças.

Felizmente, existem alguns truques simples e eficazes que vão deixá-las tão fofinhas quanto antes. Ficou curioso? Leia até o fim e aprenda.

O truque perfeito para deixar as toalhas de banho macias e fofinhas

É comum que as toalhas de banho percam sua maciez ao longo do tempo., afinal, durante o uso e as lavagens, as fibras do tecido tendem a ficar mais ásperas.

Além disso, a exposição constante à umidade pode favorecer o desenvolvimento de bactérias e mofo, causando odores desagradáveis.

Mas é possível reverter esse processo e garantir que suas toalhas permaneçam macias e fofinhas por mais tempo, basta utilizar alguns truques simples no momento da lavagem.

Primeiramente, certifique-se de reservar as toalhas para que elas sejam higienizadas separadamente, assim, fiapos, odores e sujeiras de outras não serão transferidos para o tecido.

Use água quente na lavagem, entre 40-60° graus, essa temperatura é ideal para eliminar bactérias e germes que são comuns nas peças devido a alta umidade.

Use uma quantidade adequada de sabão, evitando o excesso, e opte por um produto neutro, sem adição de químicos agressivos.

Evite o uso de amaciantes, eles prejudicam o poder de absorção das toalhas, use umas gotas de óleos essenciais para deixar um cheiro agradável no tecido.

Outro ponto importante é a secagem, mesmo que o processo seja feito na máquina, o recomendado é deixá-las secar ao ar livre e no sol, tornando quase nulas as chances de criar mofo.

Também é importante não sobrecarregar a máquina de lavar e fazer ciclos completos de lavagem, garantindo a total higienização do tecido.

Seguindo essas dicas simples, você poderá desfrutar de toalhas de banho macias e fofinhas por muito mais tempo, proporcionando momentos de conforto após cada banho.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!