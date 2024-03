Últimos dias para se inscrever em concurso da UniRV com salários de até R$ 7,8 mil

Oportunidades contemplam diversos cargos, desde nível fundamental a superior

Thiago Alonso - 18 de março de 2024

Universidade de Rio Verde (UniRV). (Foto: Divulgação)

O prazo para se inscrever no concurso público da Universidade de Rio Verde (UniRV), na região Sudoeste de Goiás, está chegando ao fim. As inscrições para as 92 vagas vão até a próxima quarta-feira (20).

São ofertadas oportunidades para os níveis fundamental, médio, e superior, com carga horária de até 40h e salários que chegam a R$ 7.854,69.

Entre os cargos disponíveis, estão os de Auxiliar de Serviços Gerais (30); Auxiliar Administrativo (38); Auxiliar de Laboratório (10); Assistente Administrativo (05); Analista de Planejamento, Gestão e Controle (05); Procurador Jurídico (02); Defensor Jurídico (02).

Os interessados devem se inscrever pelo site da instituição, sendo necessário pagar uma taxa que pode variar de R$ 120 a R$ 280, a depender do cargo pretendido.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que devem ser realizadas no dia 28 de abril.

Já para algumas funções, haverá uma etapa extra, com provas discursivas e teste de títulos.

Para mais informações, leia o edital na íntegra.