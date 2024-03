Bruno Mars tem dívida de R$ 250 milhões em jogo? Entenda polêmica em torno do astro

Fortuna total de Mars está especulada em cerca de R$ 882 milhões

Folhapress - 19 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Foi só o site Newsnation publicar uma informação de que o cantor Bruno Mars seria viciado em jogo e teria uma dívida com um cassino na casa dos R$ 250 milhões que logo os holofotes se viraram para o astro norte-americano.

Porém, um representante da MGM Cassinos revelou em papo com o TMZ que tudo não passa de boato e que a empresa e o artista têm uma boa parceria.

“Estamos orgulhosos de nosso relacionamento com Bruno Mars, um dos artistas mais emocionantes e dinâmicos do mundo. A parceria da MGM e de Bruno é de longa data e está enraizada no respeito mútuo. Qualquer especulação de outra forma é completamente falsa. Ele não tem dívida alguma”, disse.

Conforme a revista Variety, desde 2016 que Mars faz propagandas para a rede de resorts e também shows fixos nos espaços de Las Vegas. Até um clube dentro de um hotel ele possui. O local foi palco do clipe da música “24k Magic”.

A fortuna total de Mars está especulada em cerca de R$ 882 milhões, de acordo com dados do site Celebrity Net Worth, que levanta o patrimônio dos famosos.