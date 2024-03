Goiânia divulga mais de 200 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes; saiba como se inscrever

Selecionados vão receber vale-transporte, uniforme e até material didático, sem custos adicionais

Thiago Alonso - 19 de março de 2024

Prefeitura de Goiânia oferece cursos gratuitas de qualificação profissional. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta semana, mais de 200 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional, destinadas a qualquer pessoa com idade superior a 16 anos de idade.

Além do certificado de conclusão, os aprovados receberão vale-transporte, uniforme, material didático e lanche, sem custos adicionais.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, ou presencialmente, na sede do Sine Municipal de Goiânia, no Setor Central, das 08h às 17h, até esta quarta-feira (20).

As aulas serão realizadas entre os dias 20 de março e 30 de abril, no Instituto Goiano de Pesquisas e Didática Profissional (IGPDP), no Setor Oeste, região Sul da cidade.

A previsão é que a maioria dos cursos possua uma carga horária de 120h, enquanto outros serão de 110h e 80h.

Confira todas as vagas oferecidas: