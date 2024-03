Jovem é preso após tentar estuprar mulher e ser imobilizado por marido dela em Aparecida

Suspeito teria utilizado faca para ameaçar vítima, que estava caminhando pela rua

Augusto Araújo - 20 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Um jovem, de 28 anos, acabou preso na madrugada desta quarta-feira (20), após uma tentativa de estupro contra uma mulher de 35 anos, em Aparecida de Goiânia.

O caso ocorreu próximo a um posto de combustíveis no bairro Cidade Satélite São Luiz.

A vítima estava caminhando pela rua com o marido, quando eles se distanciaram por alguns metros. Contudo, nesse pequeno intervalo, o suspeito teria feito a abordagem.

Portando uma faca, o suposto autor teria mandado a mulher entrar em uma casa em construção, onde seria cometido o crime.

No entanto, o esposo dela conseguiu intervir antes que as agressões sexuais fossem praticadas. Ele ainda teria entrado em confronto físico com o jovem, desarmando e imobilizando-o até a chegada da Polícia Militar (PM).

Assim, foi feita a prisão em flagrante do suspeito, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, para a tomada das devidas medidas legais.