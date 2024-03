Vídeo mostra momento em que homem mata cachorro a pauladas em Caiapônia

Suspeito teria forçado tutor a amarrar o animal em árvore antes de brutalmente agredi-lo

Thiago Alonso - 20 de março de 2024

Animal foi morto a pauladas. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (19), após matar um cachorro a pauladas, em Caiapônia, região Sudoeste de Goiás.

O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o animal sendo agredido brutalmente.

Conforme investigações da Polícia Civil (PC), o suspeito teria ficado irritado com o cão após o filho dele ter sido mordido.

Segundo o dono do cachorro, ele estava com o bichinho na guia, brincando com outras crianças em uma praça da região, até que o filho do suposto autor teria se aproximado do animal.

No entanto, ele teria estranhado o garoto, o atacando com uma mordida na costela.

Logo após a situação, ele pegou o cãozinho e o levou de volta para casa.

Passado algum tempo, o homem teria chegado até a residência dele, acompanhado de outras pessoas, ordenando para que o cachorro fosse amarrado do lado de fora.

O suspeito ainda teria intimidado o jovem, dizendo que, caso não o obedecesse, quem seria morto seria ele mesmo.

Assustado com as ameaças, pois estava sozinho em casa com os dois irmãos pequenos, ele teria colocado o animal do lado de fora, amarrado em uma árvore.

O suposto autor então teria violentado o animal com um pedaço de madeira, atingindo a cabeça do cão inúmeras vezes até a morte.

Logo após o crime, a Polícia Militar (PM), juntamente com a Polícia Civil (PC), foram acionadas, localizando o suspeito e realizando a prisão em flagrante.