Avanço de frente fria deixa Goiás em alerta para temporais na sexta (22); veja cidades mais afetadas

Estado pode receber até 70 mm de chuvas intensas, que podem vir acompanhadas por ventanias e queda de raios

Thiago Alonso - 21 de março de 2024

Chuvas serão acompanhadas de raios e ventos fortes, segundo previsão (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O avanço de uma frente fria por Goiás tem acendido um alerta em diferentes regiões do estado, que podem encarar fortes temporais de até 70 mm nesta sexta-feira (22).

Segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), a formação teria se iniciado na região Sudeste do Brasil, sendo empurrada para o Centro-Oeste, gerando áreas de instabilidade em vários municípios goianos.

Dessa forma, as chuvas devem vir acompanhadas por quedas de raios, além de ventanias que podem ultrapassar os 60 km/h.

Dentre as cidades destacadas pelo informe, Firminópolis, Palminópolis, Cocalzinho e Pirenópolis podem ser as mais afetadas, com 30mm de quedas d’água.

Em Anápolis, a previsão é de 25mm de chuva, enquanto em Goiânia os índices serão mais amenos, com 15 mm de precipitação.

Por fim, Ipameri, Catalão e Ouvidor, na região Sul de Goiás, registram os menores volumes de quedas d’água, com apenas 10mm.