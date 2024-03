Caiado pode acabar repetindo em Anápolis postura que tomou em 2022

Governador não bancou nenhum nome à disputa ao Senado naquele pleito

Pedro Hara - 21 de março de 2024

Ronaldo Caiado, governador de Goiás.(Foto: Reprodução)

Com uma popularidade acima de 80%, Ronaldo Caiado (UB) aparece como figura central nas eleições municipais em Goiás deste ano.

Os pretensos candidatos de partidos da base aliada buscam desesperadamente o apoio dele, na esperança de conseguir transferência de votos.

Fato é que a cabeça de Caiado já está na eleição de 2026, quando pretende disputar a Presidência da República. Por isso, ele não quer se desgastar com as legendas no estado.

Durante esse período pré-eleitoral, Caiado tem enviado sinais aos aliados, recomendando análise de pesquisas e, em último caso, incentivando os pré-candidatos a conversarem entre si para afunilarem as candidaturas.

Anápolis é um dos exemplos mais emblemáticos para se ilustrar a situação. Nome apoiado pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos), Márcio Cândido, que é pastor, recorreu às lideranças da igreja evangélica para fazer pressão.

Em uma reunião antes da viagem para Israel, Caiado sinalizou que apoiaria Márcio Cândido (PSD), mas aconselhou que ele buscasse também apoio de Bolsonaro.

É uma tarefa difícil porque Márcio Corrêa, do MDB, partido do vice-governador Daniel Vilela, também tem o mesmo objetivo e conta com apoio de aliados íntimos do ex-presidente – como major Vitor Hugo (PL).

O militar já retirou a pré-candidatura e passou a ajudar o emedebista.

O ex-deputado federal tem feito tratativas junto a Bolsonaro.

O atual prefeito Roberto Naves (Republicanos), padrinho do projeto de Márcio Cândido, também se movimenta nos bastidores para viabilizar o vice.

Em meio à essa guerra fria dentro do chamado campo da direita, políticos e analistas experientes que acompanham essa corrida de perto, estimam que o governador pode repetir a posição de neutralidade durante a campanha de 2022.

Durante encontro com Márcio Corrêa, Bolsonaro desdenha de Márcio Cândido

Apesar do encontro com Bolsonaro, Márcio Cândido não causou uma boa impressão no ex-presidente.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que durante o encontro com Márcio Corrêa, Bolsonaro desdenhou do vice-prefeito, dizendo que ele “não tem postura de candidato”.

Base de Rogério Cruz na Câmara se divide após operação da Polícia Civil

Simultaneamente a operação realizada contra secretarias e autarquias da Prefeitura de Goiânia, vereadores debatiam o assunto na Câmara.

Enquanto alguns, como Thialu Guiotti (Avante), defenderam o afastamento de todos os envolvidos na operação, outros como Ronilson Reis (SD), foram mais cautelosos e lembraram da presunção de inocência – já que é uma investigação que ainda está em andamento.

Aava Santiago diz que operação da Polícia Civil antecipou relatório que seria apresentado por ela

Crítica ferrenha da gestão Rogério Cruz (Republicanos), Aava Santiago (PSDB) usou as redes sociais para se manifestar sobre a operação.

A vereadora disse que preparava um relatório para apresentar na prestação de contas de Rogério, mas que a Polícia Civil (PC) se adiantou.

Agenda de Kajuru com ministro de Portos e Aeroportos em Anápolis segue indefinida

Anunciada inicialmente para o dia 25 de março, a agenda do senador Jorge Kajuru (PSB) em Anápolis com Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, para discutir o Aeroporto de Cargas de Anápolis, teve a data alterada.

A informação foi confirmada à Rápidas pelo vereador Jakson Charles (PSB), que disse ainda não haver uma nova previsão.

Vereadores de Anápolis estão em Natal para encontro de gestores do legislativo

Cleide Hilário (Republicanos), Domingos Paula (PDT), Luzimar Silva (Mobiliza) e Thais Souza (PMB) estão representando a Câmara de Anápolis no Encontro de Gestores e Legislativos Municipais em Natal, no Rio Grande do Norte.

O evento teve início na última terça-feira (19) e o término está previsto para sexta-feira (22). Ainda não se sabe quanto foi gasto pela Câmara para o evento.

Nota 10

Para Polícia Militar (PM), que em poucas horas prendeu o suspeito de matar uma garota de programa, em Nerópolis, na região Metropolitana de Goiânia, na madrugada de quarta-feira (20).

O jovem, de 23 anos, foi localizado ainda na parte da manhã e confessou o crime.

Nota Zero

Para postura do deputado estadual Clécio Alves (Republicanos) durante a sessão desta quarta-feira (20), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Após a operação deflagrada pela Polícia Civil (PC) e que teve como um dos alvos Luan Alves, filho do parlamentar, ele usou o espaço na Casa de Leis para interditar o debate, inclusive faltando com decoro diversas vezes durante os discursos.