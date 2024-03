Curso gratuito em Anápolis vai ensinar a fazer ovos de Páscoa

Vagas são limitadas e candidatos deverão ser registrar presencialmente no Espaço da Oportunidade

Thiago Alonso - 21 de março de 2024

Ovo de páscoa caseiro. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

A Escola de Panificação da Prefeitura de Anápolis anunciou um curso gratuito de como produzir ovos de Páscoa, que será realizado na próxima sexta-feira (22).

A oficina acontecerá das 08h às 16h, no Espaço da Oportunidade, localizado ao lado do Sine Anápolis, na Avenida Senador José Lourenço Dias, Setor Central.

O curso tem como principal objetivo transformar a habilidade em uma fonte de renda extra durante ao feriado, em que a venda das iguarias de chocolate crescem bastante.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser realizadas presencialmente no Espaço da Oportunidade.

A Panificadora Escola também disponibilizou os telefones (62) 3902-2034 e (62) 98469 9686 (WhatsApp) para mais informações.