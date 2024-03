Informação importante para quem usa ventilador, climatizador ou ar-condicionado

O uso é indispensável, porém alguns são mais econômicos que os outros

Ruan Monyel - 21 de março de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Com a chegada das estações mais quentes, quem usa ventilador, climatizador e ar-condicionado, se preocupa com a conta de energia no final do mês.

No entanto, o uso dos equipamentos se torna indispensável para fugir do calor, porém alguns são mais econômicos que os outros.

É imprescindível estar ciente de informações que podem evitar sustos na conta de luz. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra o consumo de cada um.

Nos dias quentes, qualquer opção que venha a nos refrescar se torna indispensável, mas a mais comum e acessível, é o uso de eletrodomésticos.

Porém, alguns deles podem pesar no bolso do consumidor, enquanto outros têm um consumo moderado de energia elétrica.

Mas afinal, qual gasta mais, o ventilador, o climatizador ou o ar-condicionado?

Segundo o conteúdo divulgado pelo site TechTudo, o ventilador é o equipamento que menos consome eletricidade, além de ser o mais acessível, porém, o equipamento é barulhento e não altera a temperatura do ar.

Já os umidificadores, são opções medianas, com um consumo moderado, porém, o alcance é extremamente limitado e caso a região seja úmida, provavelmente não vai surtir o efeito desejado.

O campeão de consumo é sem dúvidas o ar-condicionado, mas mesmo sendo perfeito para situações de calor extremo, o equipamento é o vilão número 1 da sua conta de luz.

O recomendado antes de comprar qualquer um desses eletrodomésticos, é pesquisar bem e optar por modelos mais novos e modernos.

Afinal, é possível ter um ambiente mais fresco, sem abrir mão do baixo consumo de eletricidade.

