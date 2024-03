Motorista de aplicativo responde passageira que pediu para ele ir voando

Com uma dose de humor, profissional deixou boa lição para cliente apressada

Gabriella Licia - 21 de março de 2024

Cliente ordenou que motorista fosse até ela voando e recebeu resposta bem direta. (Foto: Reprodução/Montagem Portal 6)

É bom comum encontrar relatos de motoristas de aplicativo a respeito de desentendimentos com passageiros ou sofrendo com alguma atitude mesquinha e ignorante dos clientes. Desta vez, um profissional preferiu levar a intimação com uma boa dose de humor e viralizou.

O perfil do Facebook, Aplicativos da Depressão, divulgou a captura de tela mostrando o exato momento em que a solicitante da corrida – identificada como Giovana – envia uma mensagem ao condutor do veículo fazendo um pedido inusitado.

“Eu tenho um horário 13h20 no salão”, disse às 13h07. Em seguida, continuou: “vem voando. Aqui no aplicativo mostra que o carro está parado”, enfatizou.

Foi neste momento que o motorista decidiu levar a conversa para um outro ‘caminho’. “Vish, vou comprar um avião primeiro então. Depois aceito sua corrida”, rebateu.

O desfecho da conversa não foi publicada, mas os internautas não deixaram barato. “Tem gente que é folgada demais!”, destacou um usuário da plataforma.

Veja!