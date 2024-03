Música, comédia e teatro prometem experiência única para os goianos neste final de semana

Isabella Valverde - 21 de março de 2024

Elvis Experience, Maria Cecília & Rodolfo e Thiago Ventura são algumas das atrações para o final de semana. (Foto: Reprodução/Instagram)

Repleto de atrações e muita diversão. Assim promete ser o final de semana em Goiás, para garantir que os goianos consigam aliviar a cabeça durante os momentos de descanso.

Garantindo que até mesmo os pequenos possam curtir, as programações são diversas e conseguem agradar a todos os públicos. Pensando nisso, o Agenda Portal 6 separou as melhores opções para aproveitar.

Sem mais delongas, a sexta-feira (22) será de muita música em Goiânia, com a apresentação da dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo, juntamente com o DJ Amorelli, na Azzure Club.

Para quem prefere viver momentos de leveza, com muitas gargalhadas garantidas, opções não vão faltar neste final de semana.

Isso porque na sexta, o humorista Junior Chicó vai animar a galera de Rio Verde com o stand-up “Como partir o coração de um Aquariano”. O evento vai acontecer no Rio Verde Comedy Club e os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla.

Ainda em clima de diversão, Thiago Ventura é atração confirmada neste sábado (23), no teatro do Centro de Convenções de Anápolis, estando ainda domingo (24) no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. Os interessados conseguem garantir as entradas através do site Ingresso Digital.

Tornando o domingo (24) ainda melhor, os goianos poderão aproveitar a tarde no Teatro São Francisco, em Anápolis, curtindo o encantador musical da Bela e a Fera. No mesmo local, a noite vai se encerrar de forma especial, com o The King Elvis Experience.

Tanto para aqueles que querem viver o mundo mágico da Disney, como também para os que buscam a experiência de assistir um impressionante tributo ao “Rei do Rock”, os tickets podem ser adquiridos por meio do site Ingresso Digital.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: