Saiba qual a estratégia dos Correios para solucionar problema de enormes filas e superlotações em Goiás

Interessados em participar da iniciativa precisam se atentar aos prazos e requisitos necessários

Davi Galvão - 21 de março de 2024

Agências em Anápolis registraram grandes filas e demora no atendimento. (Foto: Reprodução)

Após diversas reclamações evidenciando a demora no atendimento e filas extensas para a utilização dos serviços, tanto em Anápolis quanto em Goiânia, os Correios apresentaram uma proposta para tentar melhorar este quadro.

A iniciativa trata-se da modalidade “Correios Modular”, que basicamente é uma parceria entre comércios locais e a empresa, na qual o proprietário do varejo cede um espaço do imóvel – assim como os funcionários – para as atividades da empresa nacional.

Para os Correios, é uma forma de lidar com a grande concentração e demanda de usuários, e também é vantajosa para os comerciantes, uma vez que são remunerados por cada encomenda recebida ou entregue. Além disso, onde já foi implantada, a parceria também costuma gerar um maior fluxo no interior do estabelecimento, contribuindo para um aumento nas vendas.

Dentre os serviços postais que estarão disponíveis, destacam-se a captação de SEDEX e PAC, cartas, impressos, telegrama, entre outros. O canal contará com um portfólio simplificado na parceria de cinco anos, com possibilidade de prorrogação para até 20 anos.

As propostas podem estar sendo enviadas até o dia 13 de maio, por lojas e estabelecimentos que possuam atividades comerciais compatíveis e não concorrentes aos Correios. Para serem parceiros da estatal, a empresa precisa ter, no mínimo, um ano de atuação no mercado.

Além de Anápolis e Goiânia, outros municípios do estado também podem participar, basta conferir a lista completa de requisitos, através do edital.