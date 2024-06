Remédio caseiro para tosse seca: esse aqui é tiro e queda para sarar

Com apenas três ingredientes, você irá conseguir eliminar esse problema

Pedro Ribeiro - 13 de junho de 2024

Em algumas regiões do Brasil, o inverno chegou mais forte do que nunca. Com os ventos frios, os sintomas de gripe ficam ainda mais evidentes, entre eles, aquela tosse seca que parece não parar nem com reza braba.

Popularmente chamada de “tosse de cachorro”, esse sintoma costuma aparecer muito durante a noite, dificultando o sono.

Mas então, o que fazer para solucionar esse problema tão chato?

Pois bem, existe uma receita caseira muito fácil que promete aliviar os sintomas da tosse seca.

Você vai precisar de:

Mel;

Laranja;

Sal.

Modo de preparo

Essa receita para a tosse seca é muito fácil! Primeiro, corte a laranja ao meio. Com a ajuda de um garfo, faça uns furinhos na parte interna da fruta.

Feito isso, coloque uma pitada de sal e leve ao micro-ondas por dois minutos.

Depois, em uma vasilha, esprema o caldo da laranja e acrescente o mel.

E pronto! Daí é só tomar e será a solução para sua tosse.

Confira o vídeo na íntegra

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr. Fellipe Jaworski (@drfellipejaworski)

Essa dica foi retirada do Instagram do médico Dr. Fellipe Jaworski (@drfellipejaworski).

Em seu perfil, o doutor compartilha dicas saudáveis para os 1 milhão de seguidores que possui.

No comentário do vídeo, vários internautas opinaram sobre a publicação que viralizou.

“Já fiz. É ótimo!” comentou uma seguidora.

“Que maravilha, amei”, afirmou outro internauta.

“Eu faço com o suco de laranja e levo ao fogo pra ficar morno. Muito bom pra tosse” completou outra.

