Paciente denuncia importunação sexual de motorista da Secretaria Municipal de Saúde: “sacode aqui”

Suspeito teria tentado iniciar uma série de conversas de cunho sexual e ainda tocou nas partes íntimas da jovem

Maria Luiza Valeriano - 22 de março de 2024

Suspeito transportava a paciente de Goiânia à Montividiu a serviço do município (Foto: Reprodução/Google Maps)

Uma paciente do município de Montividiu do Norte relatou ter vivido momentos assustadores enquanto buscava atendimento médico em Goiânia, quando o motorista responsável por transportá-la entre as cidades a submeteu a importunação sexual.

O caso aconteceu no dia 07 de março, às 22h, quando a paciente, de 24 anos, voltava da capital após receber atendimento. No entanto, em vez de ser respeitada pelo funcionário a serviço da Secretária Municipal de Saúde, ela se sentiu, por diversas vezes, constrangida.

De acordo com a jovem, o homem, de 55 anos, tentou iniciar conversas de cunho sexual, dizendo que “se fosse na época em que eu era custoso, os nossos mijadores já teriam se encontrado”, entre outras falas.

Em determinado momento, ao parar o carro para urinar, o suspeito ‘pediu ajuda’ da vítima: ‘me ajuda a balançar”, “sacode aqui”, teria dito. Ela se manteve dentro do carro, no banco de trás, o que fez com que ele se aproximasse logo em seguida.

Então, o homem passou as mãos nas áreas íntimas da jovem, além de tentar pegar a mão dela para tocar as dele. Ela recuou, mas o suspeito continuou tentando fazer com que ela o tocasse.

A ação só cessou quando o motorista notou que outras duas pessoas andavam pela rua e poderiam o flagrar. Com isso, ele entrou no carro novamente e continuou a viagem.

No trajeto ele ainda tentou iniciar mais conversas com a paciente, dizendo que ‘não é assim, só quando encontra a oportunidade’.

Diante do caso, a vítima comunicou o ocorrido à Secretaria de Saúde de Montividiu do Norte e não viajou mais com o suspeito.

Ao Portal 6, a pasta afirmou que tomou “todas as medidas cabíveis no âmbito administrativo”, e afastou o servidor das funções junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde de Montividiu do Norte, por meio da presente Nota, vem informar que, com relação ao servidor envolvido em notícia de crime, a qual será apurada pelas autoridades legais, foi tomada todas as medidas cabíveis no âmbito administrativo previstas no Estatuto do Servidor deste município, medidas estas, que culminou no afastamento do referido servidor das funções junto à Secretaria Municipal de Saúde, estando o servidor, à disposição da Secretaria Municipal de Transporte.

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda, que acompanhará o caso, tomando as providências necessárias oportunamente.