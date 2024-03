Luau com show de Nando Reis acontece neste sábado (30) em Pirenópolis

Por coincidir com feriado, expectativa é de que evento atraia turistas de todo o estado para cidade histórica

Gabriella Licia - 25 de março de 2024

Nando Reis apresenta a turnê “Nando Hits” em Pirenópolis. (Foto: Reprodução)

Como sucesso da primeira edição, o Luau Piri retorna à cidade com o cantor Nando Reis, que irá apresentar a turnê “Nando Hits” no próximo sábado (30), no Módulo Esportivo, próximo ao aeroporto.

O artista promete tocar várias canções que marcaram a carreira como “All Star”, “Relicário”, “Por onde andei”, “N”, “Pra você guardei o amor”, “O Segundo Sol”, entre outros.

O evento contará com um ambiente aconchegante, reunindo música e gastronomia, além de espaços para o público relaxar e tirar fotos.

Além do show de Nando Reis, atrações regionais vão participar do Luau, como DJ Andrey, Banda GO BACK 80’s, Abel Capella e Dj Fabricio Roque. Os portões serão abertos a partir das 18h.

Os ingressos já estão no segundo lote e podem ser adquiridos pelo site Ingresso S.A sendo os valores R$ 80 (meia), R$ 100 (solidária) e R$ 160 (inteira).

Vale a pena relembrar que, na categoria solidária, é necessário levar 2kg de alimento não perecível.