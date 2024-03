Mulher é presa após quebrar loja a marteladas e matar o próprio cachorro em Anápolis

Suspeita estaria tendo crises de violência desde a noite anterior

Thiago Alonso - 30 de março de 2024

Mulher depredou estabelecimento e esfaqueou cãozinho. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 43 anos, foi presa na manhã deste sábado (30), ao depredar uma loja e esfaquear o próprio cachorro, durante um surto de fúria, em Anápolis.

Os crimes teriam ocorrido na Rua Copa 23, no Residencial Copacabana, região Sudoeste da cidade.

Conforme relatado por vizinhos, a suspeita estaria tendo crises de violência desde a noite anterior, na qual gritava e quebrava várias coisas pela casa.

Logo, no início do dia seguinte, teria ido até uma loja de calçados segurando um martelo, no qual deferiu golpes contra uma porta de vidro do estabelecimento.

Após isso, ela teria pegado uma faca, e golpeado o próprio cachorrinho até a morte.

Contudo, ao ser acionada, a Polícia Militar (PM) identificou a residência da suposta autora, dando voz de prisão a ela imediatamente.

A proprietária da loja vandalizada também realizou uma denúncia contra a mulher.

As devidas investigações serão realizadas pela Polícia Civil (PC).