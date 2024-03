Motorista da Urban sofre crise e é encontrado morto em calçada de Anápolis

SAMU foi acionado para prestar primeiros socorros, mas a vítima não resistiu e faleceu no local

Maria Luiza Valeriano - 28 de março de 2024

Vítima sofreu parada cardiorrespiratória (Foto: Reprodução)

Juareldes de Oliveira, que desde 2015 era motorista da Urban, foi encontrado sem vida na porta de uma empresa de vigilância em Anápolis, na madrugada desta quinta-feira (28).

Por volta das 4h30 da manhã, um funcionário que trabalha na empresa – situada no bairro Cidade Jardim – compareceu ao local e o encontrou o idoso, de 62 anos, já caído, sozinho.

Segundo a testemunha, ele ainda estava respirando no momento em que solicitou ajuda – para o que supôs ser uma crise convulsiva.

No entanto, com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi constatado pela equipe que Juareldes já havia falecido.

A equipe médica informou que a vítima havia sofrido uma parada cardiorrespiratória, que levou à morte.

A Polícia Militar (PM) prestou apoio até a chegada do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) para o recolhimento do corpo.

Em nota, a Urban declarou lamentar profundamente o falecimento do funcionário e que se solidariza com a família e está prestando todo o apoio necessário.

*Colaboraram Caio Henrique e Davi Galvão.