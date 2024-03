6 coisas que dá para fazer com a carne moída e nem todos sabiam

Explorar novos pratos com o ingrediente é essencial para conhecer novos sabores

Ruan Monyel - 29 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Cozinhando com a Ly)

A carne moída é um ingrediente versátil que pode se transformar em uma infinidade de pratos deliciosos e pouco conhecidos.

Muitos de nós estamos familiarizados com as clássicas receitas de almôndegas, bolonhesa e hambúrgueres, mas as possibilidades vão muito além dessas opções populares.

Explorar novos pratos com o ingrediente é uma excelente forma de aproveitar ao máximo essa iguaria. Leia até o fim e veja essas saborosas opções.

1. Croquete de carne moída

Para fugir dos preparos óbvios, que tal um delicioso petisco de carne? O croquete é uma deliciosa e rápida opção para o lanche.

E caso você não consuma carne vermelha, também é possível fazer com o frango, basta substituir a proteína. Veja a receita:

2. Fricassê

Conhecido tradicionalmente quando preparado com o frango, o fricassê é um prato que deixa qualquer um com água na boca.

Mas já pensou em preparar essa delícia com carne moída? Veja o passo a passo:

3. Charuto

Um prato típico da cozinha árabe, o charuto é um rolinho de arroz com carne moída envolto em uma folha de couve ou repolho.

Com um sabor surreal, a iguaria conquista até os paladares mais exigentes. Veja como fazer:

4. Caldo de carne moída com batata

Todo goiano é apaixonado por tomar caldo em dias frios, e que tal um caldinho com carne moída e batatas?

Uma receita perfeita para as temperaturas amenas, que além de esquentar, vai te deixar com água na boca. Confira o vídeo:

5. Rocambole

Muitos conhecem o rocambole como uma receita doce de bolo, mas existe uma opção salgada que é deliciosa e extremamente suculenta.

Essa é uma ótima opção para diversificar o cardápio do almoço em família. Aprenda:

6. Quibe de forno

Por fim, conhecido apenas na versão de salgadinho de festa infantil, o quibe pode ser preparado no forno, e fica extremamente saboroso.

Além de ser uma opção mais saudável, já que não é preciso fritar. Anote a receita:

