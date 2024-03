Amigos desabafam sobre morte precoce de empresária em Anápolis: “era uma mulher incrível”

Com "jeitinho maravilhoso de ser", Regiane Pires da Silva cativou desde clientes até ex-funcionária

Gabriella Licia - 29 de março de 2024

Regiane tinha 39 anos e foi assassinada a tiros. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Amigos, conhecidos e familiares seguem abalados com a morte prematura da empresária anapolina Regiane Pires da Silva, de 39 anos, assassinada nesta quinta-feira (28), dentro da própria loja de autopeças, no bairro Jundiaí.

Em entrevista ao Portal 6, algumas pessoas que conviveram próximo à comerciante comentaram a respeito da relação que tiveram com a vítima.

Dentre elas, está Priscilla Mikaelle, de 28 anos, uma ex-funcionária da loja que relembrou o período em que trabalhou com a Regiane.

“Ela era uma pessoa incrível, muito amável e especial! De um sorriso largo e uma alegria contagiante. Falar dela é algo muito magnífico, pois ela tinha seu jeitinho todo maravilhoso de ser”, disse a jovem, atualmente dona de uma loja de roupas íntimas.

“Foi uma das melhores patroas que eu já tive. Tivemos um excelente relacionamento e diante dessa crueldade me sinto péssima e sem acreditar”, lamentou Priscilla.

“Ela desempenhava todos os seus papéis com muita excelência. Era uma mãe exemplar, filha admirável e uma patroa estonteante”, destacou.

Um cliente da empresa de Regiane também conversou com a reportagem, relembrando as vezes que esteve na loja e conversou com a vítima.

“Era uma pessoa extremamente profissional, engraçada, divertida. Ela ficava na parte financeira e a gente conversava. Era muito simpática”, disse o jovem, de 27 anos, que preferiu não ser identificado.

Nas redes sociais, inúmeros internautas lamentaram a situação inusitada. “Tão jovem, tão linda… Meus sinceros sentimentos a família! Quando uma pessoa de bem, trabalhadora e de família é arrancada da sociedade, todos nós perdemos”, comentou uma mulher.

Relembre o caso

Regiane é mãe de dois filhos e conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro no final de 2023.

No início da tarde desta quinta-feira (28), por volta de 13h40, ela foi atingida por disparos de arma de fogo dentro da empresa.

Conforme testemunhas, o suspeito, que seria ex-marido da empresária, teria simplesmente entrado no local e atirado contra a vítima.

Em seguida, entrou em um Fiat Toro e fugiu. Até o momento desta publicação, o suposto autor segue procurado pela polícia.