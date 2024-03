Aumento de furtos e com estrutura precária, Ceasa de Anápolis vira ‘terra de ninguém’

Comerciantes relataram uma série de problemas que dificultam a boa comercialização no local. Prefeitura não se manifestou

Augusto Araújo - 29 de março de 2024

Frequentadores do Ceasa em Anápolis sofrem com abandono e descaso da Prefeitura. (Montagem: Portal 6)

Descaso, insegurança e total abandono. É nesses termos que se encontra a Central de Abastecimento de Anápolis (Ceasa Anápolis), o que vem afastando clientes e prejudicando os produtores rurais que frequentam o local.

Em uma denúncia feita ao Portal 6, um comerciante, que pediu para não ser identificado, apontou que o mercado se tornou praticamente uma “terra de ninguém”.

Em primeiro lugar, porque não há um serviço de vigilância há anos no estabelecimento. Sendo assim, o número de furtos disparou na região.

Além disso, os muros que cercam o Ceasa Anápolis não recebem manutenção há muito tempo, sendo que um trecho na parte da frente do mercado está sem proteção há cerca de três anos.

Nos fundos do local, também existe um fratura na parede, que deveria resguardar os comerciantes. No entanto, ela acaba servindo como uma passagem para criminosos.

Não fosse o bastante, os produtores ainda têm de disputar o espaço com ‘atravessadores’, que teriam tomado o local para vender os próprios produtos sem licença.

Outros problemas que lá também se encontram é a falta de uma caçamba de lixo adequada para o descarte de resíduos – que acabam sendo jogados no solo – e a ausência de fiscalização para que caminhoneiros não fiquem “guardando vaga” no local.

“Quando terminam a safra, eles deixam o caminhão estacionado por dias, até um mês, esperando começar a próxima safra. Aí eles ficam “marcando lugar” e tirando o espaço de quem tem produtos para vender. Mas não tem mais organização, ninguém mais está vigiando isso”, lamentou o comerciante.

Por fim, a qualidade do asfalto na região sempre deixa a desejar, com buracos sendo tapados para ressurgirem na próxima época de chuvas.

“Já foi feito de tudo, conversamos com a os gestores públicos, mas eles disseram que não vão gastar nada com Ceasa”, desabafou o denunciante.

O Portal 6 tentou contato com a Prefeitura de Anápolis, para se manifestar sobre as queixas apresentadas a respeito do Ceasa do município. Mais uma vez, não houve respostas.