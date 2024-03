Bombeiros são acionados às pressas após adolescente dar a luz em vaso sanitário, em Goiânia

Ela estava dentro do banheiro de uma unidade de saúde

Samuel Leão - 29 de março de 2024

Bombeiros realizando o transporte da mãe do recém-nascido. (Foto: Divulgação/CBM)

Funcionários do Cais Amendoeiras, em Goiânia, foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira (28), quando uma adolescente, de 16 anos, deu à luz dentro do banheiro da unidade.

Ela estava sentada no vaso sanitário no momento do ocorrido e o recém-nascido acabou caindo na água. Ao bater a cabeça, ele chegou a ter um leve traumatismo craniano.

Apesar de ter ficado com a coloração um pouco azulada, ainda respirava normalmente. Assim, os profissionais da saúde presentes na unidade prestaram os primeiros atendimentos.

Na sequência, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao posto, contando com um médico e uma enfermeira, que auxiliaram nos cuidados. A mãe e o recém-nascido foram então levados para a Maternidade Dona Íris.

Ele nasceu de 38 semanas e, até o momento, não teria apresentado nenhuma complicação de saúde.

O transporte, entre o Cais e a maternidade, ainda foi registrado em uma foto, tirada pela equipe dos bombeiros que realizou todo o acompanhamento do caso.