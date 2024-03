Caminhonete sorteada por DJ é apreendida durante festa automotiva em Goiânia

Vizinhos chamaram a polícia para denunciar "perturbação do sossego", diante de som alto e fogos de artifício do evento

Thiago Alonso - 30 de março de 2024

Veículo foi apreendido após denúncias de vizinhos. (Foto: Reprodução/Instagram)

O que era para ser uma festa com música automotiva e entrega de presentes para os fãs, terminou na apreensão de um carro de som e frustração, na última sexta-feira (29), em Goiânia.

O show do DJ Vinicius Cavalcante, no Setor Santos Dumont, bairro da região Centro-Oeste da capital, foi finalizado antes da hora, após ser denunciado por vizinhos que alegaram “perturbação ao sossego”.

Conforme divulgado pelo 42° Batalhão da Polícia Militar (BPM), diversas moradores teriam reclamado do barulho excessivo e até mesmo de fogos de artifício, ao ponto de congestionar o telefone da instituição.

Durante o evento, o artista estava sorteando uma caminhonete modelo Saveiro, equipado com diversas caixas de som em toda a carroceria. No entanto, os militares teria chegado ao local antes mesmo que o vencedor da competição pudesse retirar o prêmio.

Sendo assim, os policiais apreenderam o veículo, além de também aplicar multas para os responsáveis pela festa.

Duas motos e outro carro também foram levados pelas autoridades.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, o DJ Vinicius Calvante aparece ao lado do vencedor do sorteio, dizendo que na próxima segunda-feira (1º) irá recorrer à apreensão.