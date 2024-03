Marido agride adolescente de 17 anos e filho bebê enquanto ela amamentava no carro

Vítima ainda teria sido arrastada pelo suspeito enquanto tentava fugir dos ataques

Davi Galvão - 31 de março de 2024

Adolescente denuncia ter sido agredida pelo marido, o que lhe gerou várias lesões pelo corpo. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos está sendo procurado pelas autoridades após agredir a esposa, de 17, e também o próprio filho, de apenas sete meses, em Cachoeira Dourada, região Sul de Goiás.

A adolescente relatou que estava amamentando o bebê, na companhia do marido, enquanto participavam de uma cavalgada, no distrito de Nilópolis.

Em determinado momento, quando já estavam dentro do carro, eles teriam começado a discutir, com o companheiro partindo para a agressão física.

A vítima teria recebido socos na boca, nariz e testa, com alguns dos golpes chegando até mesmo a acertar a cabeça do bebê. Foi nesse momento em que ela saiu do carro, com o filho a bordo de uma cadeira infantil.

Porém, o agressor a teria seguido e tentado arrastá-la de volta ao veículo, o que lhe ocasionou ferimentos nas pernas, joelhos e costas.

Após as agressões, mãe e bebê foram encaminhadas para o Hospital Municipal José Xavier de Castro. A adolescente apresentava sangramentos e arranhões, enquanto o bebê ficou com um edema (popularmente chamado de ‘galo’) na cabeça.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para realizar buscas pelo suposto autor, mas não conseguiram localizá-lo em um primeiro momento. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).