Motorista morre após colisão frontal entre carro de passeio e veículo de grande porte

Vítima chegou a ser retirada do automóvel por testemunhas, sendo deixada no canteiro da rodovia até chegada do resgate

Isabella Valverde - 31 de março de 2024

Veículo de passeio colidiu contra caminhão. (Foto: Divulgação)

Um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo de grande porte e um carro de passeio deixou uma vítima fatal na manhã deste domingo (31), na GO-060, no Trevo de Diorama.

Conforme informações preliminares da 13ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, responsável pelo atendimento, os automóveis envolvidos teriam colidido.

Ao chegar ao local, a equipe pode apenas constatar o óbito da vítima, que foi arremessada para fora do veículo com o impacto.

Ela chegou a ser retirada do carro por testemunhas do acidente, sendo deixada no canteiro da rodovia até a chegada do resgate.

A guarnição do Atendimento Pré-Hospitalar (ABS) isolou a bateria do automóvel acidentado e sinalizou o local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Médico Legal (IML).