É preciso levar alguns pontos em consideração na hora de preparar os cortes desse jeito

Anna Júlia Steckelberg - 01 de abril de 2024

Na hora de escolher carnes para bife é necessário levar algumas coisas em consideração, porque, ao contrário dos cortes que vão à pressão, os bifes não podem ser peças duras e resistentes.

Afinal, precisamos de carnes macias, suculentas e mais encorpadas, já que serão apenas seladas.

Pensando nisso, trouxemos aqui uma lista de carnes de primeira, perfeitas para fazer bife ou picadinho.

6 melhores carnes para bife: aprenda a escolher e economize no açougue:

1. Alcatra

Não é todo mundo que valoriza esse corte para bife, mas aqui está a pedida certeira para mandar bem no seu bife.

A alcatra é uma carne muito macia e saborosa.

2. Contra-filé

Sendo francos, o contrafilé é um corte bem queridinho dos mais fãs de carne, não é mesmo? Afinal, a carne é macia e muito suculenta!

Sendo assim, explore as possibilidades e use essa carne de todas as formas, principalmente aquele bife na hora do almoço!

3. Picanha

Há quem gosta da picanha apenas na churrasqueira, mas a real é que esse corte também cai muito bem como bife.

Possuindo gordura na medida certa, a picanha pode trazer muita suculência e sabor!

4. Coxão Mole

O coxão mole pode ser uma excelente alternativa para quem deseja fazer bife.

Este corte bovino é conhecido por sua maciez e sabor, ao movê-lo obtém-se uma carne magra, perfeita para preparar picadinha ou inteira.

5. Filé Mignon

Não tem como falar de bife sem citar o filé mignon! Esse corte bovino é ideal para quem busca maciez e uma carne magra.

Perfeito para acompanhar arroz, massas, batatas e afins, o filé pode ser preparado em tiras finas ou em medalhão.

6. Patinho

Por fim, sendo mais um corte magro, o patinho também cai muito bem como bife na hora do almoço ou jantar.

Esse corte não costuma ser muito caro e pode ser uma alternativa perfeita para quem quer bifes suculentos e saborosos.

