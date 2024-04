Brasileira que foi para os EUA surpreende ao mostrar quanto ganha trabalhando no McDonald’s

“Está explicado porque nenhum americano quer trabalhar no Mc!”, exclamou uma mulher na publicação

Anna Júlia Steckelberg - 01 de abril de 2024

Trabalhar no McDonald ‘s não é lá algo que está nos planos dos brasileiros quando se pensa em construir uma carreira profissional ou ganhar bem.

Afinal, aqui no Brasil ser funcionário da franquia não garante um salário alto, compatível com toda demanda do trabalho.

É por isso que pensar no emprego fora das fronteiras tupiniquins pode atrair alguns jovens que anseiam em ganhar em dólar, fácil ingresso e algo que não exija estudo ou experiência consolidada.

No Instagram, Gisella e Paulo Victor possuem o Canal Tu Jura, onde compartilham toda experiência, sendo dois brasileiros morando nos Estados Unidos.

Em um vídeo que já atingiu mais de 20 mil visualizações, a internauta revela quanto ganha trabalhando no McDonald ‘s, surpreendendo os usuários da rede.

“Dá para sobreviver? Está na média do salário americano?”, questionou um seguidor.

Na publicação, Gisella relata que trabalha em uma unidade na Carolina do Sul e que recebe 12 dólares por hora.

Trabalhando sete horas e meia por dia, 5 vezes na semana, a brasileira consegue faturar 1.600 dólares por mês trabalhando no McDonald ‘s.

Ela conta que esse salário pode variar de acordo com os meses e que já é o valor com o desconto de alguns impostos, como 50 dólares para o imposto estadual.

Nos comentários os usuários acharam o valor muito baixo, mas convertendo para o real brasileiro, seria algo em torno de 8.000 reais.

A questão que se deve colocar na balança é pensar no estilo de vida estadunidense, compatibilidade com o mercado e também, porque trata-se de um emprego mais destinado aos estrangeiros.

“Está explicado porque nenhum americano quer trabalhar no Mc! Mas sabemos que no objetivo vale a pena cada sacrifício! Parabéns!”, exclamou uma usuária.

“Muito baixo o salário”, afirmou outra.

“Para começar está valendo, ainda assim o poder de comprar é maior do que o Brasil…”, comentou outra.

