Cidade em Goiás lança concurso público com salários de até R$ 5 mil

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Davi Galvão - 01 de abril de 2024

Candidatos realizando prova de concurso. (Foto: Reprodução)

Já está disponível o edital do concurso para a Câmara de Morrinhos, com mais de 100 vagas, dentre imediatas e cadastro reserva. As oportunidades são de níveis médio, fundamental e superior.

Ao todo, são 104 vagas para agente de copa e cozinha, agente de manutenção geral, agente de serviços gerais, agente de transporte, jardineiro, assistente administrativo, auxiliar de departamento de pessoal e controller de frota.

Há ainda vagas para telefonista, analista de TI, agente de serviços de tesouraria, assistente técnico parlamentar, controlador interno, gestor de pessoal, jornalista e procurador jurídico.

Os salários variam de R$ 1.517,35 a R$ 5.123,06, em jornadas de até 40h semanais.

Interessados em participar devem realizar as inscrições, exclusivamente via internet, entre o dia 22 de abril a 16 de maio.

Já as taxas serão de R$ 80 para nível fundamental, R$ 120 para médio e R$ 180 para as de nível superior.

Para maiores informações, os candidatos podem acessar o edital do concurso.