Morte de pastor Victor Hugo causa comoção em Anápolis: “sempre sábio, amigo e acolhedor”

Pessoas de diferentes áreas do município publicaram mensagens de apoio à família, relembrando do religioso com carinho

Samuel Leão - 01 de abril de 2024

Pastor Victor Hugo Queiroz era líder da Igreja de Cristo Vida Nova, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Quase um mês após sofrer um mal súbito, durante um culto que ministrava na Igreja de Cristo Vida Nova, o pastor Victor Hugo Queiroz, de 63 anos, acabou falecendo na madrugada desta segunda-feira (1º). A morte do religioso, que enfrentava complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, causou comoção entre diversos fiéis, amigos, conhecidos e familiares.

Foram várias as pessoas, das mais diferentes esferas e áreas do município, que tiraram um tempo para deixar mensagens de apoio à família e lembrar com carinho de Victor Hugo.

“Recebam nosso amor e carinho, um grande amigo e homem de Deus, que vai deixar legado e saudade”, comentou o pastor Felippe Valadão.

“Sempre sábio, amigo e acolhedor, foi luz e sal no mundo, descanse em paz”, disse a vereadora Andreia Rezende.

“Fui ensinado por esse homem, aprendi tanto. Estou incrédulo, mas a boa e perfeita vontade de Deus foi feita. Descanse em paz e minhas condolências à família, amigos e igreja”, expressou também um fiel.

Após sofrer o AVC, no dia 03 de março, o pastor chegou a ter momentos de melhora, após passar por procedimentos cirúrgicos no Ânima Centro Hospitalar. Em algumas ocasiões, o quadro de saúde dele chegou a inspirar otimismo entre os familiares.

Entretanto, na última terça-feira (26), o filho do religioso havia relatado a piora na saúde e pedido orações, dada a gravidade da situação.

“Já estão utilizando as drogas [medicamentos] na dosagem máxima. A pressão e a saturação caíram muito e eles achavam que ele iria fazer uma parada cardíaca”, disse, à época, João Victor.

Seis dias depois do anúncio, o pastor acabou não resistindo e veio a falecer. O velório iniciou-se às 09h, nesta segunda-feira (1º), e aconteceu na própria Igreja Vida Nova, situada na Avenida Senador Ramos Caiado, no bairro Alvorada.