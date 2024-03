“Momento é de grande risco”, diz filho de pastor Victor Hugo após quadro do pai se agravar

Líder religioso segue internado três semanas após sofrer grave AVC durante culto da Igreja Vida Nova

Augusto Araújo - 26 de março de 2024

Pastor Victor Hugo Queiroz é líder da Igreja de Cristo Vida Nova, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Três semanas após sofrer um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC), o pastor Victor Hugo Queiroz teve uma piora no quadro clínico nesta terça-feira (26).

A informação foi confirmada pelo filho dele, o pastor João Victor Queiroz, por meio das redes sociais do vereador e médico José Fernandes (MDB).

Segundo o comunicado, o religioso estaria no dia mais preocupante desde que foi internado no Ânima Centro Hospitalar, no dia 03 de março.

“Já estão utilizando as drogas [medicamentos] na dosagem máxima. A pressão e a saturação caíram muito e eles achavam que ele iria fazer uma parada cardíaca”, disse João Victor.

Os médicos teriam também informado ao pastor que a situação foi controlada, mas que “o momento é de grande risco”.

Victor Hugo Queiroz foi internado na unidade hospitalar após passar mal durante um culto da Igreja Vida Nova. Ele foi levado para o Ânima Centro Hospitalar de ambulância, ficando em observação na instituição desde então.

No dia 11 de março – oito dias depois – João Victor chegou a informar que a situação do pai tinha melhorado, havendo uma previsão otimista de alta para o pastor.

Ao longo dessas semanas, foram realizadas diversas mobilizações de fiéis e amigos, no próprio hospital e na igreja onde ele pastoreia.