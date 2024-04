Já está disponível nova forma de pagamento em pedágios na BR-153 e BR-060

Além de maior facilidade, medida tem como intuito reduzir as filas e agilizar o fluxo de veículos

Samuel Leão - 03 de abril de 2024

Pedágio da Triunfo Concebra na BR-060, em Goianápolis. (Foto: Divulgação)

Já é possível pagar as tarifas de pedágio cobradas pela Triunfo Concebra, nas quatro praças distribuídas em Goiás, por meio do cartão de débito. A alteração foi aplicada e é uma nova possibilidade para os motoristas.

Agora, cenas como condutores desesperados à procura do caixa eletrônico mais próximo ou até descendo do carro, em plena fila na rodovia, e indo até outros veículos para pedir dinheiro em espécie em troca de Pix devem chegar ao fim. Isso ocorria porque as cobranças, até então, eram exclusivamente feitas com cédulas e moedas.

A atualização foi aplicada nos postos da BR-153 e BR-060, situados nas cidades de Alexânia, Goianápolis, Professor Jamil e Itumbiara. Os preços cobrados variam em cada um dos locais.

Para motos, os valores nas praças da Triunfo variam entre R$ 2,70 até R$ 4,75, enquanto a tarifa dos carros vai de R$ 5,40 a R$ 9,50. As localidades mais baratas e mais caras, em ambos os casos, são Goianápolis e Itumbiara, respectivamente.

Em portaria, publicada pelo Ministério dos Transportes no Diário Oficial da União (DOU), em 08 de março, ficou determinado o prazo de 90 dias para a adoção de meios de pagamento semiautomáticos.

Dentre eles, foi apontado o Pix como uma obrigatoriedade. A medida tem como intuito reduzir as filas e agilizar o fluxo de veículos.

Sendo assim, a data final para as concessionárias cumprirem a determinação e darem prosseguimento à implementação será o dia 24 de maio.