TJGO publica edital para processo seletivo com 2 mil vagas e bolsa de quase R$ 4 mil

Seleção acontecerá em duas etapas e inscrições poderão ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 03 de abril de 2024

Sala de aula durante prova de concurso. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) publicou o edital de abertura do processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Jurídica.

Conforme o documento, ao todo, serão oferecidas 2 mil vagas de residentes destinadas às unidades do Poder Judiciário estadual.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 03 de maio, por meio do site do Instituto Verbena – banca responsável pelo certame – até o dia 03 de junho. O valor da taxa é de R$ 80.

Podem participar residentes jurídicos, bachareis do curso de Direito que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou que tenham finalizado o curso de graduação há no máximo cinco anos.

A seleção acontecerá em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório, sendo a primeira uma prova objetiva e a segunda uma discursiva. O resultado final será divulgado no dia 28 de agosto de 2024.

Os selecionados no certame terão uma jornada de estágio de 30 horas semanais, bolsa residência de R$ 3.985 mil e vale-transporte de R$ 189,20. A duração é de até 36 meses.

Mais informações sobre o certame podem ser obtidas por meio do edital.