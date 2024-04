Esposa de gerente que ostentava vida de luxo era cúmplice do desvio de R$ 50 milhões da Adubos Araguaia

PC também revelou que Eberson Fernandes estava de conluio com empresa de SC, fraudando cerca de 30 mil transportes

Davi Galvão - 05 de abril de 2024

Além do casal, Polícia Civil ainda investiga outros seis envolvidos no esquema. (Foto: Divulgação/PC)

Com os desdobramentos da Operação Carga Cara II, a Polícia Civil (PC) revelou, na tarde desta sexta-feira (05), que uma das maiores cúmplices de Eberson Fernandes de Oliveira – funcionário que fraudou e lesou a companhia anapolina Adubos Araguaia em mais de R$ 50 milhões – era a própria esposa.

Conforme o delegado Jorge Fernando Bezerra, titular do Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC), a mulher receberia parte dos valores desviados da empresa e “disfarçava” as ilicitudes, movimentando montantes para contas de terceiros.

Além dos dois, também estão sob a mira da Polícia Civil outras seis pessoas, de uma empresa de Santa Catarina (SC) que também estava envolvida no crime.

De acordo com as autoridades, Eberson mantinha um cargo de gerência e ficava responsável pelos transportes dos produtos.

Porém, aproveitando-se dessa posição, o suspeito, já de conluio com a empresa sulista, alteraria no papel a quantidade de produtos que estavam sendo transportados, assim como elevava o valor base do frete em níveis até 50% acima do mercado. Desse modo, na prática, ele fraudava duas vezes em cada entrega.

O investigado manteve a prática por três anos, movimentando aproximadamente R$ 50 milhões, em um processo que envolveu cerca de 30 mil transportes adulterados.

Desde quando a segunda fase da operação foi deflagrada, nesta quinta-feira (04), foram apreendidos, além de diversos itens de luxo, veículos de alto padrão, imóveis, e joias.

Os mandados de busca e apreensão foram emitidos para Anápolis e também localidades no Distrito Federal (DF), São Paulo (SP) e Santa Catarina (SC).