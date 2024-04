De olho na eleição, 13 vereadores mudam de partido em Anápolis

Legislativo passa a ter nova configuração após a o fim da janela partidária

Pedro Hara - 07 de abril de 2024

Fachada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Ao longo de 30 dias, vereadores de Anápolis puderam trocar de partido sem o risco de perder o mandato.

Ocorreu a chamada janela partidária, prevista na legislação eleitoral, e que dá aos parlamentares a possibilidade de mudança, conforme seus projetos políticos, sem perder vaga na Câmara Municipal.

Dos 23 parlamentares, 13 ingressaram em outras siglas.

Confira abaixo a nova configuração do Legislativo:

Alex Martins (permaneceu no PP)

Cleide Hilário (permaneceu no Republicanos)

Andreia Rezende (trocou Solidariedade pelo Avante)

Cabo Fred Caixeta (trocou Avante pelo PRTB)

Delcimar Fortunato (trocou Avante pelo PSDB)

Dominguinhos (trocou PV pelo PDT)

Edimilson Mercado Serve Bem (permaneceu no PV)

Frederico Godoy (trocou Solidariedade pelo Agir)

Hélio Araújo (permaneceu no PL)

Jakson Charles (permaneceu no PSB)

Jean Carlos (trocou União Brasil pelo PL)

João da Luz (trocou Podemos pelo Cidadania)

José Fernandes (permaneceu no MDB)

Leandro Ribeiro (trocou PP pelo MDB)

Lisieux José Borges (trocou PT pelo PSB)

Luzimar Silva (trocou Mobiliza pelo PP)

Policial Federal Suender (trocou PRTB pelo PL)

Professor Marcos (permaneceu no PT)

Reamilton Espíndola (permaneceu no Republicanos)

Seliane da SOS (permaneceu no MDB)

Thaís Souza (trocou PP pelo Republicanos)

Trícia Barreto (permaneceu no MDB)

Wederson Lopes (trocou Podemos pelo União Brasil)

*Colaborou Denilson Boaventura.