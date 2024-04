Tudo o que você precisa saber para aproveitar a Expoana 2024

Evento já está com vendas abertas, contando com atrações como Bruno e Marrone e Zezé di Camargo e Luciano

Gabriella Licia - 08 de abril de 2024

Zezé di Camargo e Luciano e Bruno e Marrone serão atrações no ExpoAna 2024. (Montagem: Divulgação)

A 65ª edição do Expoana já está com as vendas dos ingressos abertas e o evento promete muito sertanejo, diversão, além da variedade de comidas nas barracas típicas.

Marcada para ser iniciada no próximo dia 30 de abril, a festa se estenderá até o dia 04 de maio, finalizando com chave de ouro, com a presença de Zezé di Camargo & Luciano.

Assim como nas antigas edições, haverão dois dias com entradas gratuitas para quem quiser apreciar o show. No entanto, todas as apresentações contarão com áreas open bar. Nestas, é preciso pagar pelo ingresso.

Vale ressaltar que entre os dias 1° e 04 de maio acontecerão as tradicionais competições de rodeio no evento.

Confira a lista abaixo com todos os detalhes dos dias de festas intensas:

Antony & Gabriel – terça-feira (30)

Dupla autora do hit ‘Eu te amo, pinga’ inaugura o evento. A entrada para o parque está no valor de R$ 30 (a solidária + 1kg de alimento não perecível). Já o open bar está R$ 90.

Para contratar as mesas exclusivas, o valor é a partir de R$ 600.

Ralf (da dupla com Christian) – quarta-feira (1°)

A entrada para o parque será gratuita na ocasião, contando que os interessados apresentem 2kg de alimentos não perecíveis. Já o open bar está R$ 70.

Rick & Rangel – quinta-feira (02)

Da mesma forma, quem quiser assistir a apresentação da dupla não precisará adquirir ingresso, mas é necessário levar 2kg de alimento não perecível.

Bruno & Marrone – sexta-feira (03)

Já no final de semana, quem seguirá com a festa será a dupla Bruno e Marrone, com clássicos do sertanejo. Nesta ocasião, a entrada para o parque será cobrada e, até a publicação desta matéria, está no valor de R$ 60.

O open bar está R$ 130 e as mesas podem ser adquiridas a partir de R$ 1 mil.

Zezé di Camargo & Luciano – sábado (04)

Para finalizar a sequência de festas, a dupla Zezé di Camargo e Luciano ficará com as canções apaixonadas. As entradas para o parque estão divididas entre meia e inteira, com valores de R$ 60 e R$ 120, respectivamente.

O open também está no valor de R$ 130 e as mesas, R$ 1 mil.

De acordo com o produtor do evento, Werlan Moura, o open bar será de água, cerveja e refrigerante. Além disso, o espaço contará com a presença de profissionais da saúde, em caso de emergências.

Para mais informações, acesse o site do Balada App e confira tudo.