Vítimas de gravíssimo acidente em Goianápolis são veladas em quadra poliesportiva

Além deles, outras duas pessoas morreram em decorrência da colisão e uma está internada em estado grave

Gabriella Pinheiro - 08 de abril de 2024

Imagem mostra na sequências as vítimas: Claudio Delmondes Cavalcante, Max Suel Dias de Sousa, Richard Henrique Sousa B. Cardoso e Giliarde Alves Rodrigues. (Foto: Reprodução)

As seis vítimas do grave acidente de carro ocorrido na GO-415, em Goianápolis, no domingo (07), terão velório coletivo na cidade de Terezópolis de Goiás, município onde os jovens residiam. No total, oito pessoas morreram na colisão.

A cerimônia iniciou às 12h na quadra poliesportiva do bairro Marinápolis. Já o sepultamento está previsto para ocorrer às 17h no cemitério local.

As vítimas que serão enterradas na cidade são: Max Suel Dias de Sousa, de 21 anos, Giliarde Alves Rodrigues, de 20 anos, Claudio Delmondes Cavalcante, de 19 anos, Richard Henrique Sousa, de 19 anos, Leandro Lopes da Costa e Bruno Ferreira dos Santos – os dois últimos não tiveram as idades e nem imagens divulgadas.

Em nota de pesar publicada por meio das redes sociais, a Prefeitura de Terezópolis lamentou a fatalidade e se solidarizou com os familiares das vítimas.

“Lamentamos as perdas e nos solidarizamos com as famílias neste momento”, diz um trecho.

Em tempo

O acidente aconteceu em torno das 21h, na GO-415, na altura do km 30, quando por motivos desconhecidos, os dois automóveis acabaram colidindo.

Segundo informações preliminares, os seis rapazes de Terezópolis, que trafegavam em um VW Gol, estavam retornando de uma cavalgada quando, por motivos desconhecidos, bateram de frente com um VW Voyage.

Além dos seis jovens, o motorista do segundo automóvel, Guilherme Viana de Oliveira, de 27 anos, faleceu. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e conduzido até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), mas não resistiu.

Outra vítima, foi Karuliny Dorneles Nunes, de 32 anos, que era uma das passageiras do Voyage, e que teve o óbito confirmado no local do acidente. Ambos são de Bonfinópolis.

A única sobrevivente foi Luana Lopes Rodrigues Silva, esposa de Guilherme, que está grávida. Ela está internada em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no HEANA.