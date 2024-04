Identificadas as 8 vítimas de gravíssimo acidente em Goianápolis

Única sobrevivente segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Heana

Gabriella Pinheiro - 08 de abril de 2024

Da esquerda para direita de cima para baixo: Richard Henrique, Cláudio Delmondes, Guilherme Viana. Segue abaixo: Giliarde Alves, Dorneles Nunes e Max Suel Dias. (Foto: Reprodução)

Foram identificadas as vítimas do grave acidente entre dois veículos de passeio que aconteceu na GO-415, no município de Goianápolis, na noite do último domingo (07). Das nove pessoas, oito vieram a óbito.

A colisão ocorreu em torno das 21h, na altura do km 30, quando, por motivos desconhecidos, os dois automóveis se chocaram. Um total de 08 pessoas morreram e uma está internada em estado grave.

Uma das vítimas foi Guilherme Viana de Oliveira, de 27 anos, que conduzia um dos automóveis, um VW/Novo Voyage. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e conduzido até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu.

Outra vítima, foi Karuliny Dorneles Nunes, de 32 anos, que era uma das passageiras do mesmo veículo, e que teve o óbito confirmado no local do acidente.

Max Suel Dias, de 21 anos, que dirigia o outro carro, um VW Gol, no mesmo sentido, foi socorrido e encaminhado até o Heana, mas veio a óbito.

Além dele, também foram confirmados as mortes de três ocupantes do mesmo veículo, sendo eles: o jovem Giliarde Alves Rodrigues, de 20 anos, Claudio Delmondes Cavalcante, de 19 anos, Richard Henrique Sousa, de 19 anos. Já Leandro Lopes da Costa e Bruno Ferreira dos Santos não tiveram as idades nem imagens divulgadas. Todos eles, assim como Max, moravam na cidade de Teresópolis.

Uma das vítimas, Luana Lopes Rodrigues Silva, está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Heana em estado grave.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Teresópolis emitiu uma nota de pesar, lamentando a fatalidade e manifestando solidariedade aos familiares.

“Lamentamos as perdas e nos solidarizamos com as famílias neste momento”, diz um trecho.