Caiado reduz tempo de promoção para policiais e bombeiros em Goiás

Com a medida, mais de 1.700 militares de todo o estado são beneficiados

Karina Ribeiro - 09 de abril de 2024

Ronaldo Caiado, governador de Goiás. (Foto: Divulgação)

O governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou nesta terça-feira (09) a redução do prazo para promoção de policiais e bombeiros.

Com a queda de cinco para quatro anos do interstício para graduação de soldado para cabo, 1.704 militares são beneficiados — sendo 1.500 da PMGO e 204 do CBMGO.

Segundo a Governadoria, a medida corrige desigualdades que seriam enfrentadas pelos antigos soldados de terceira classe, que teriam caminho mais longo para ascender na carreira militar.

“Vejo que hoje vocês estão se sentindo iguais. Vocês seriam penalizados, mas agora está sendo dada a vocês a condição de crescer numa instituição que sabe respeitar cada um dos seus integrantes”, afirmou Caiado.

Em 2019, o governador extinguiu a patente de soldado de terceira classe, que recebia salário de R$ 1,5 mil. Na época, os militares foram promovidos à segunda classe.

“Éramos motivo de chacota nacional, por termos aqui policiais de terceira classe. Isso foi constantemente dito pelos jornais nacionais, até mesmo pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando julgou a inconstitucionalidade dessa lei, dizendo que era algo risível. E hoje temos um governador que valoriza as nossas forças de segurança”, frisou o vice-governador Daniel Vilela (MDB).