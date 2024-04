Coronel é afastado do comando de colégios militares em Goiás após esquema ser descoberto pela inteligência da SSPGO

Relatório ultra sigiloso da Superintendência de Inteligência Integrada da pasta aponta ainda que a esposa do oficial seria sócia oculta de empresas favorecidas

Pedro Hara - 10 de abril de 2024

Coronel Luciano Souza Magalhães. (Foto: Reprodução)

O coronel Luciano Souza Magalhães não é mais o chefe do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás.

O afastamento do oficial da função ocorre após um relatório da Superintendência de Inteligência Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Publica (SSPGO) apontar um esquema de favorecimento a duas empresas produtoras de eventos.

O Portal 6 teve acesso ao relatório ultra sigiloso, que traz revelações ainda mais chocantes. Conforme o documento, a chefia do comando indicava essas organizadoras de festas e formatura aos colégios.

Ainda conforme o relatório, a esposa do coronel Luciano, Camila Maia Gomes Magalhães, que é servidora do gabinete do deputado estadual Coronel Adailton (SD), seria sócia-oculta de ambas empresas.

Essa descoberta foi possível a partir de investigação da Superintendência de Inteligência Integrada da SSPGO, que também aponta que os reais donos da Alto Relevo e Patrícia Sarges Eventos têm ligação com organizações criminosas.

Em carta aberta à comunidade escolar das unidades militares, o coronel Luciano confirma a saída do Comando de Ensino da corporação e se despede agradecendo aos anos em que esteve na função.

*Colaborou Denilson Boaventura