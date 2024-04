Morte de garoto de 11 anos com suspeita de dengue gera comoção nas redes sociais: “Coração dilacerado”

Miguel Silva Nascimento faleceu poucas horas após dar entrada em unidade de saúde de Caldas Novas

Augusto Araújo - 10 de abril de 2024

Miguel Silva Nascimento, de 11 anos, acabou morrendo após complicações em quadro de dengue. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Gerou comoção nas redes sociais a morte de Miguel Silva Nascimento, morador de Caldas Novas de apenas 11 anos, após o garoto apresentar um quadro suspeito de dengue.

Segundo o G1, a criança foi levada pela mãe ao Hospital Municipal Dr. André Ala Filho nesta terça-feira (09).

Ele já apresentava um estado grave, estando com os rins comprometidos. Depois de receber atendimento médico, ele chegou a receber tratamento com medicações e realizou exames.

No entanto, a saúde dele teria piorado rapidamente, exigindo que o garoto fosse entubado. Na sequência, ele teve uma parada cardiorrespiratório, falecendo aproximadamente 04h após dar entrada na unidade de saúde.

Nas redes sociais, o pai de Miguel fez uma homenagem emocionante ao filho. “Tão pequenino, mas de uma grandiosidade imensurável na educação e simplicidade”.

Uma professora do garoto também utilizou o espaço para destacar as virtudes da criança. “Estou com o coração dilacerado. Que menino bom, meigo, educado. Descanse em paz meu pupilo”.

Além deles, diversos outros usuários foram às redes sociais para prestar condolências e desejar forças aos familiares do garoto. “Que Deus conforte os corações dos pais”, foi uma das mensagens mais repetidas.