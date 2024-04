Câmera flagra momento em que empresário é morto a tiros na porta do próprio comércio em Planaltina

Vítima ainda tentou sair correndo, mas acabou falecendo após poucos metros

Thiago Alonso - 11 de abril de 2024

Homem foi baleado, mas não resistiu e faleceu no local. (Foto: Reprodução)

Um empresário, de 46 anos, morreu no início da tarde desta quinta-feira (11), em frente à própria loja, no Setor Leste em Planaltina, cidade no entorno do Distrito Federal (DF).

Câmeras de segurança registraram o momento em que um indivíduo abre a porta do carro onde estava a vítima. Em seguida, é possível ver que o comerciante sai correndo, antes de desaparecer por trás de uma árvore.

No entanto, o homem havia sido alvejado com quatro tiros e caiu de bruços no chão. Assim que chegou ao local, a equipe de socorristas confirmou o falecimento do empresário.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada e isolou a cena do crime. Próximo ao veículo da vítima, foram encontradas as cápsulas das balas disparadas, o que pode servir de evidência para a identificação do autor.

Ainda não foram identificadas as motivações por trás do assassinato do homem. Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.