Fred Rodrigues convida Humberto Teófilo para ser vice à Prefeitura de Goiânia

Ex-deputados estaduais abriram diálogo, mas dependem de composições partidárias

Pedro Hara - 12 de julho de 2024

Fred Rodrigues e Humberto Teófilo. (Foto: João Carlos/Alego e Denise Xavier/Alego)

À Rápidas, o pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Humberto Teófilo (DC), afirmou que recebeu convite para ser vice na chapa encabeçada por Fred Rodrigues (PL).

“Ele [Fred] fez o convite para eu estar compondo a chapa com ele como pré-candidato a vice-prefeito. Agora vamos conversar com a direção partidária para verificar essa atual situação”, disse Teófilo.

Segundo ele, a maior parte do Democracia Cristã (DC), partido ao qual é filiado e se colocou como postulante ao Paço Municipal, o apoia, enquanto uma ala defende estar com Sandro Mabel (UB).

“A maioria [do DC] quer me apoiar e uma minoria quer apoiar o outro pré-candidato Sandro Mabel. Existe sim de fato a possibilidade de ser vice. Então nós vamos trabalhar e nos próximos dias para analisar toda essa situação”, disse o delegado.

Questionado nas redes sociais, Fred Rodrigues disse que tem apreço por Humberto Teófilo e torce pela composição com o ex-deputado estadual.

“Eu gosto muito do Humberto Teófilo. Gostaria muito que tivesse sucesso essa composição, mas claro a gente respeita. Não vou ficar especulando sobre as outras chapas, a gente respeita as decisões e os posicionamentos que os outros quiserem seguir”, afirmou.