Detran Goiás abre curso de gratuito e selecionados poderão receber salário de até 6,3 mil

Serão disponibilizadas 70 vagas e candidatos deverão cumprir uma série de pré-requisitos

Thiago Alonso - 01 de maio de 2024

Após o curso, candidatos devem realizar um treinamento prático para a contratação. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou a abertura de um novo curso gratuito para pessoas que queiram se especializar como instrutor e examinador de trânsito para a aplicação de provas práticas de direção.

Serão disponibilizadas 70 vagas, sendo que os salários para a categoria são de até R$ 6.380, conforme produtividade.

O edital para o processo deve ser divulgado em breve. Nele, serão disponibilizadas as documentações necessárias para a inscrição.

Com isso, os interessados devem realizar a inscrição enviando os dados para o e-mail [email protected].

Por ora, já foram divulgados os requisitos mínimos para participação. Confira:

Ter, no mínimo, 21 anos;

Ter CNH expedida pelo Detran-GO, com, no mínimo, 02 anos de experiência como condutor;

Ter certificado de curso superior em qualquer área de formação reconhecido pelo Ministério da Educação;

Não ter cometido nenhuma infração de natureza gravíssima nos últimos 12 meses;

Não estar cumprindo penalidade de suspensão do direito de dirigir e, quando cumprida, ter decorrido 12 meses;

Não estar cumprindo penalidade de cassação do direito de dirigir e, quando cumprida, ter decorrido 24 meses de reabilitação.

As aulas do curso devem se iniciar já em junho, e contam com carga horária de 208h.

Após isso, os candidatos devem realizar um treinamento prático para a contratação.

Mais informações serão disponibilizadas pelo Detran-GO na próxima semana.