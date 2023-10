Moradora fica impressionada com o que encontrou dentro de ovo de galinha; veja

Um fato inusitado chamou a atenção da dona de casa Cleonicia Evaristo, de 63 anos, que teve uma bela surpresa ao abrir um ovo de galinha.

Isso porque, ao quebrar a casca, ela se deparou com um outro ovo, menor, no interior do primeiro.

Ao G1, a moradora de Inhumas – cidade a 40 km de Goiânia – revelou que tinha comprado a ave em uma feira, como forma de economizar na hora de fazer uma omelete.

No entanto, ela estranhou que o animal estava demorando para botar ovos. Quando finalmente botou, veio um ovo duas vezes maior do que o de costume.

“Eu nunca vi isso, eu nem acreditei, como uma galinha pode botar um ovo desse tamanho?”, disse ao G1.

A galinha botou o ovo na semana passada, mas foi somente neste domingo (29), que Cleonicia decidiu quebrá-lo, após o filho dela chegar em casa.

Depois de aberto, o “ovo duplo” rendeu uma omelete suficiente para a família inteira da dona de casa – ela, o marido e o filho – comer. “O sabor estava bom. Achei saboroso”, concluiu a idosa.