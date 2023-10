Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre alguns mistérios envolvendo os ovos brancos e marrons, principalmente a respeito das diferenças entre as duas variedades, certo?

A verdade é que este alimento rico em proteínas, minerais e vitaminas carrega uma série de mitos e verdades ao longo dos anos. Hoje vamos desmistificar as histórias e explicar de uma vez por todas qual a diferença entre os ovos com colorações distintas.

Está curioso? Então confira abaixo o que separamos para você!

É isso que diferencia os ovos brancos dos ovos marrons (muitos não sabiam):

Afinal? Por ser marrom, um ovo pode ser mais nutritivo ou mais saudável que o branco? A cor da casca influencia em alguma coisa?

A resposta é simples: não! Tudo não passa de um mito! Para diferenciar os valores nutricionais, é preciso averiguar a alimentação das galinhas. Porém, apenas a cor do ovo não é indicativo algum.

Mas o que faz serem diferentes então?

Nada mais e nada menos que a “raça” das galinhas. As aves de plumagem branca tendem a botar ovos mais claros, enquanto as ovíparas de cores mais escuras botam ovos marrons.

Logo, a ideia dos ovos escuros serem mais saudáveis, nutritivos e especiais não passa de uma ilusão.

Apesar do mito, o ovo segue sendo um dos alimentos in natura mais completos, versáteis e acessíveis. Com ele, é possível conseguir realizar diversas receitas do dia a dia, como omeletes, crepiocas, bolos, massas em geral, farofas e afins.

Independente da cor escolhida, ele oferece uma média de 13g de proteína em uma quantidade de 100g, importante para quem está buscando bons resultados na academia, por exemplo.

Além disso, esse alimento completo melhora o sistema imunológico, ajuda a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o colesterol bom, combate a anemia e previne o envelhecimento precoce.

